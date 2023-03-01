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Проверка системы оповещения о ЧС в Петербурге 1 марта пройдет без сирен

Проверка готовности с региональных систем автоматизированной системы централизованного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях (РАСЦО) в Санкт-Петербурге состоится в «тихом» режиме без включения уличных сирен. Об этом сообщил городской комитет по информатизации и связи.

«Проверка будет проведена без включения сирен и громкоговорителей. В ходе проверки будут отработаны необходимые действия дежурных и оперативных служб для обеспечения оповещения в случае чрезвычайной ситуации в соответствии с принятым порядком»,— говорится в сообщении.

В свою очередь в Ленинградской области проверку отменили полностью, сообщили в Telegram-канале пресс-службы правительства региона.

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