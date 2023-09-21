Динара Курманова повысили до заместителя председателя омского правительства

Министр транспорта и дорожного хозяйства Омской области Динар Курманов назначен заместителем председателя регионального правительства. Губернатор Виталий Хоценко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«На посту министра транспорта и дорожного хозяйства и на предыдущих позициях он хорошо себя зарекомендовал. Уверен, его работа и дальше будет результативной»,— объяснил свое решение руководитель региона. Господин Курманов будет курировать строительную отрасль.

Как писал «Ъ-Сибирь», Динар Курманов с 2018 года занимал должность директора управления дорожного хозяйства Омской области, которое работает в статусе областного казенного учреждения. В мае этого года господин Хоценко, работавший тогда в статусе врио губернатора, назначил его министром транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно официальному порталу Омской области, до этого назначения у Виталия Хоценко, как председателя правительства, было два первых заместителя и восемь заместителей.

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Валерий Лавский