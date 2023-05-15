Динар Курманов назначен омским министром транспорта

Министром транспорта и дорожного хозяйства Омской области назначен Динар Курманов. О кадровом решении сообщил врио омского губернатора Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: omsk-parlament.ru Фото: omsk-parlament.ru

«Впереди много работы по восстановлению и развитию дорожной инфраструктуры в регионе»,– указал господин Хоценко на задачи, стоящие перед новым руководителем ведомства. По данным врио губернатора, господин Курманов с 2018 года занимал должность директора управления дорожного хозяйства Омской области, которое работает в статусе областного казенного учреждения.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», предшественник Динара Курманова на посту министра Антон Заев подал в отставку в феврале этого года по собственному желанию. Тогда регион еще возглавлял губернатор Александр Бурков.

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Валерий Лавский