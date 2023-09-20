Ротенберг сменил капитана СКА после пяти поражений в КХЛ

Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг принял решение сменить капитана команды после пяти поражений подряд в Континентальной хоккейной лиге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«На следующий матч с нашивкой капитана команды выйдет Александр Кадейкин. В трудный для команды момент нам очень пригодится опыт и уверенность Саши. Кадейкин сможет передать молодым игрокам и новичкам команды необходимую сейчас уверенность, задать правильный тон, он обладает необходимым опытом и пониманием»,— сообщил господин Ротенберг в своем Telegram-канале.

Отметим, что перед началом сезона капитаном ХК СКА был назначен Марат Хайруллин.

«Ъ-СПб» писал, что недавнее поражение от новосибирской «Сибири» стало для петербургской команды пятым подряд в нынешнем сезоне КХЛ. Клуб с четырьмя очками занимает предпоследнюю, 10-ю, строчку турнирной таблицы в Западной конференции.

Следующий матч СКА проведет на своей площадке с череповецкой «Северсталью» 20 сентября.

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