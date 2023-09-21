В Томске будут судить семерых обнальщиков маткапитала

Семь участников организованной группы в Томской области будут судить по статье о мошенничестве за обналичивание материнского капитала. От их действий ущерб государству составил 70 млн руб. Они обналичили маткапитал для 165 семей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Участники группы — в возрасте от 21 до 48 лет. Через подконтрольные кредитные организации они заключали фиктивные договоры с гражданами, у которых были государственные сертификаты на материнский капитал. Предполагалось, что деньги будет использовать для строительства жилья на земельных участках в Томской области.

Затем договоры передавали в отделение Фонда пенсионного и социального страхования по Томской области. Деньги обналичивались и распределялись между соучастниками. Семерым участникам предъявлено обвинение о мошенничестве при получении выплат (159.2 УК РФ).

Клиентов искали по объявлениям в интернете и через знакомых в Томской и Кемеровской областях. Были привлечены 165 семей. Общий ущерб превысил 70 млн руб. Сотрудники ФСБ выявили сеть по обналичиванию маткапитала в апреле 2022 года.

«В связи с тем, что предполагаемая организатор противоправной деятельности заключила со следствием досудебное соглашение, уголовное дело в отношении нее выделено в отдельное производство. В настоящее время оба уголовных дела с утвержденными прокурором обвинительными заключениями направлены в Советский районный суд Томска для рассмотрения по существу»,— сообщили в МВД.

Анастасия Ларина