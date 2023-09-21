На Урале обвиняемая утверждает свою непричастность к убийству матери

Обвиняемая в убийстве матери, совершенном совместно с 37-летним сожителем, заявила, что непричастна к преступлению. Об этом сообщил портал Е1. Напомним, в отношении сожителей возбуждено уголовное дело, по данным следствия, они задушили женщину во время ссоры.

21-летняя девушка утверждает, что убийство совершил ее сожитель. По словам обвиняемой, в момент происшествия она находилась на улице, слышала крик в доме, но не придала ему значения. Зайдя в дом, она обнаружила тело матери на полу. По ее словам, сожитель признался, что задушил женщину руками, а затем пленкой. «Он начал мне угрожать, чтобы я никуда не звонила, иначе и меня убьет. После этого он взял мою маму и поволок в машину, а меня запер в погребе с детьми»,— цитирует Е1 обвиняемую.

Девушка утверждает, что сожитель три дня не выпускал ее из погреба, чтобы она не сообщила о происшествии в полицию. По словам обвиняемой, сожитель угрожал ей и требовал сообщить следователям, что она тоже причастна к убийству.

По данным следствия, 3 сентября обвиняемые вступили в конфликт с матерью девушки и решили убить ее. Они повалили ее на пол, а затем, удерживая, обмотали голову потерпевшей пищевой пленкой, перекрыли дыхательные пути, из-за чего женщина задохнулась.

Обвиняемые закопали тело женщины в лесу Ачитского городского округа. Тело сыщики обнаружили 8 сентября.

Как сообщил начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, в полицию обратилась сама дочь «пропавшей» женщины. «Сама активных поисков совместно с сожителем не осуществляла, как это обычно бывает в жизни у людей, оказавшихся в такой ситуации»,— рассказал полковник Горелых.

Сожители обвиняются по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц) им грозит до 20 лет лишения свободы. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, собирают доказательства и выполняют другие необходимые следственные действия.

Ева Коршунова

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