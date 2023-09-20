На Урале влюбленная пара убила мать девушки и закопала ее в лесу

Следователи Артинского межрайонного следственного отдела возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего жителя поселка в Ачитском ГО и его 21-летней сожительницы, они обвиняются в убийстве матери девушки. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области, по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц) им грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным следствия, инцидент произошел днем 3 сентября. Обвиняемые вступили в конфликт с матерью девушки. Его поводом стали взаимные претензии и частые ссоры, которые возникли во время их проживания на одной жилплощади. Во время очередной ссоры обвиняемые решили убить женщину. Они повалили ее на пол, а затем, удерживая, обмотали голову потерпевшей пищевой пленкой. Они перекрыли дыхательные пути, из-за чего женщина задохнулась.

После того, как жертва скончалась, на машине обвиняемого ее тело было вывезено в лес Ачитского городского округа, где ее и закопали. Труп сыщики обнаружили 8 сентября.

Как сообщил начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, в полицию обратилась сама дочь «пропавшей» женщины. «Сама активных поисков совместно с сожителем не осуществляла, как это обычно бывает в жизни у людей, оказавшихся в такой ситуации»,— рассказал полковник Горелых. Обвиняемые ранее не судимы, в населенный пункт они приехали чуть более года назад.

Из-за найденных неопровержимых улик, по словам Валерия Горелых, обвиняемым пришлось самим указать место, где спрятали тело. «Задержанные пытаются объяснить свою жестокость тем, что мать якобы злоупотребляла алкоголем, но насколько эти слова соответствуют действительности и честны ли их показания, выяснит в ближайшее время следствие и суд»,— передает он.

В семье, где произошло убийство, есть двое несовершеннолетних детей. Сотрудники полиции до окончания разбирательства отправили их в детский дом. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, собирают доказательства и выполняют другие необходимые следственные действия.

Полина Хабарова

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