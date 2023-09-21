Лавров встретился с генсеком Лиги арабских государств

Министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейтом на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Стороны обсудили расширение взаимодействия с целью решения кризисов на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

«В связи с этим подтверждена заинтересованность в проведении в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями шестой министерской сессии Российско-Арабского Форума сотрудничества»,— сообщили в МИД РФ.

78-я сессия Генассамблеи ООН проходит с 20 по 22 сентября. Сергей Лавров возглавляет российскую делегацию. В рамках сессии он провел встречи с венесуэльским коллегой Иваном Хиль Пинто, главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, членами СМИД ШОС.

Лусине Баласян