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Коммерсантъ FM
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Лавров встретился с генсеком Лиги арабских государств

Министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейтом на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Стороны обсудили расширение взаимодействия с целью решения кризисов на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

«В связи с этим подтверждена заинтересованность в проведении в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями шестой министерской сессии Российско-Арабского Форума сотрудничества»,— сообщили в МИД РФ.

78-я сессия Генассамблеи ООН проходит с 20 по 22 сентября. Сергей Лавров возглавляет российскую делегацию. В рамках сессии он провел встречи с венесуэльским коллегой Иваном Хиль Пинто, главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, членами СМИД ШОС.

Лусине Баласян

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