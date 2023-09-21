Лавров и Гросси обсудили безопасность Запорожской АЭС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Встреча прошла в Нью-Йорке на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН.

«В ходе беседы состоялся обмен мнениями по основным направлениям деятельности агентства. Были также подробно обсуждены вопросы безопасности Запорожской АЭС»,— говорится в сообщении МИД РФ.

Согласно пресс-релизу ведомства, российская сторона заявила о готовности сотрудничать с МАГАТЭ для «нормального функционирования» Запорожской АЭС. Также Россия выразила обеспокоенность в связи с применением ВСУ боеприпасов с обедненным ураном.

Рафаэль Гросси заявил, что изложил Сергею Лаврову позицию МАГАТЭ по вопросу обеспечения безопасности станции. «На мой взгляд, речь идеи о ежедневных усилиях, и невозможно гарантировать безопасность и сохранность таких предприятий, пока продолжается конфликт. Поэтому, такого рода прямые и регулярные встречи являются необходимостью»,— сказал он журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе, располагает шестью энергоблоками суммарной мощностью 6 ГВт. Российские войска взяли станцию под контроль в начале военной операции. После объявления о присоединении территории Запорожской области к России станция была передана в собственность РФ.

Лусине Баласян