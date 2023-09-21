Суд перенес слушания по делу сына Байдена после запроса адвокатов

Суд в американском штате Делавэр перенес предварительные слушания по делу сына президента США Хантера Байдена о незаконном хранении оружия на 3 октября. Изначально оно было назначено на 26 сентября. О переносе просила защита, передает Reuters.

По данным агентства, Хантер Байден планировал участвовать в судебных заседаниях по видеосвязи. Суд отказал, настаивая на личном посещении заседаний, чтобы повысить уверенность общественности в том, что с ним обращаются также, как и с другими обвиняемыми.

14 сентября Федеральная прокуратура предъявила Хантеру Байдену обвинения по трем пунктам: в приобретении револьвера Colt Cobra 38SPL по подложным документам (1), а также в сокрытии информации о подложных документах (2) и пристрастиях к наркотическим веществам (3) при оформлении лицензии на оружие. По предъявленным обвинениям ему может грозить от пяти до десяти лет лишения свободы.

В отношении Хантера Байдена также расследуется дело о неуплате налогов. Ранее он признал вину по этому делу, надеясь снять с себя обвинения по делу об огнестрельном оружии. Но затем он отказался от признания вины в налоговых преступлениях.

Лусине Баласян