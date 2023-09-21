Как защитить плоскоголовую семижаберную акулу

Аспирантка Калифорнийского университета в Дэвисе Меган Холст встревожилась, когда в Сан-Франциско прошел невиданной силы дождь. Встревожилась, несмотря на то что она не занимается климатическими изменениями, предмет ее изучения — плоскоголовые семижаберные акулы. Еще их называют плоскоголовыми многожаберниками.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gary Friedman / Los Angeles Times / Getty Images Фото: Gary Friedman / Los Angeles Times / Getty Images

Но ее тревога объяснима: в заливе Сан-Франциско у этих древних и очень интересных рыб, безжалостных хищников, нечто вроде детского сада. Сильный дождь так сильно встревожил Меган Холст, потому что перед ним была долгая засуха, а тут резкий приток пресной воды. Рекордный дождь изменил соленость в заливе, критически важную для многожаберников, и Холст беспокоилась о них. К счастью, ее беспокойство было напрасным: акулья молодь выдержала испытание пресной водой.

Но проблема сохранения многожаберника как вида остается, несмотря на счастливое окончание катаклизма. Сейчас ученые не могут сказать, насколько угрожающим стало положение вида: точных данных нет, но, вероятно, оно неблагополучно. Пока что океанологи и зоологи предлагают Калифорнийской комиссии по рыболовству и охоте принять решительные меры для защиты этих акул в заливе Сан-Франциско.

Меган Холст объясняет: залив Сан-Франциско — одно из очень немногих мест в мире, где рождаются эти акулы. Оплодотворенная икра живет в теле самки, и когда приходит время вылупиться, акулята появляются на свет из нее.

Многожаберник — страшный хищник: достигает трех метров в длину, поедает костистых рыб, скатов, других акул, занимается и каннибализмом. Многожаберники умеют охотиться стаей, и тогда они способны загнать и разорвать дельфина или тюленя. Зафиксировано немало случаев нападения этих акул и на людей, в том числе со смертельным исходом.

Многожаберниками они называются потому, что у них семь пар жабр, а не пять, как у прочих акул. У многожаберника толстое крепкое тело и плоская голова, чем и объясняется его название.

Холст и ее команда регулярно вылавливают многожаберников — словно завзятые рыбаки, на спиннинг, наживкой служат куски лососины. Несмотря на то что эти акулы съедобны и даже считаются деликатесом, а кожа их выделывается и идет на разные изящные вещицы, ученые ни есть, ни обдирать древнюю рыбу не собираются: они берут у нее анализы крови, делают биопсию мышц и проверяют фертильность, после чего выпускают обратно в залив.

«Размножающиеся здоровые акулы — отличный признак безопасной, устойчивой экосистемы,— говорит Холст,— немаловажно и то, что многожаберники сами по себе очень для нее важны как вершина пищевой цепочки».

По материалам Reuters.

Ольга Грибова