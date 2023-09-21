Объективный метод выявления клинической депрессии

Ученые Центра прикладного ИИ Сколтеха, Университета Шарджи и Казахского национального университета имени аль-Фараби обнаружили биологические маркеры клинической депрессии с помощью нейросетей, при этом для скрининга использовали слюну. Результаты исследования позволят добиться более объективной диагностики заболевания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matthias Bein / picture alliance / Getty Images Фото: Matthias Bein / picture alliance / Getty Images

Диагностика психических расстройств в основном осуществляется с помощью беседы пациента с врачом, заполнения опросных листов и оценивания результатов с помощью шкал. Разные врачи могут по-разному интерпретировать результаты, в результате чего возникает фактор субъективности.

Ученые изучали комплексные мультимодальные данные, которые характеризуют пациента с разных сторон: МРТ-исследования, электроэнцефалографию, анализ крови, генотипирование и транскриптомный анализ.

«Эти данные были получены в результате экспрессии, то есть мы увидели, cколько генов разного типа присутствовало в клетках организма. Были найдены несколько конкретных генов, содержание которых повышено у людей с большим депрессивным расстройством. В норме оно должно быть другим»,— отмечает старший научный сотрудник Сколтеха Максим Шараев.

Как считают разработчики, можно будет создать панель биомаркеров, которая сможет стать объективным дополнительным методом определения клинической депрессии, достаточно лишь сдать экспресс-тест по слюне. Также разработка может быть полезна для сравнения уровня стресса и предрасположенности к депрессии у студентов до и после сессии.

«Исследование показывает, как важно использовать искусственный интеллект в сочетании с методами биоинформатики для лучшего понимания молекулярных механизмов таких сложных болезней, как большое депрессивное расстройство. Открытие неинвазивных биомаркеров очень ценно как для пациентов, так и для клинических психиатров»,— подытоживает первый автор исследования, профессор, директор Научно-инновационного центра точной медицины в Университете Шарджи Рифат Хамуди.

Центр прикладного ИИ Сколтеха создан по федеральному проекту «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика». Команда занимается решением важных прикладных отраслевых задач, включая устойчивое развитие, с помощью результатов фундаментальных исследований в области искусственного интеллекта (в частности, оптимального транспорта, моделирования многообразий, генеративного моделирования и 3D-компьютерного зрения). Данные алгоритмы и программные продукты позволяют разрабатывать новые платформенные решения, которые уже используются крупными промышленными корпорациями.

Подготовлено при поддержке АНО «Национальные приоритеты».