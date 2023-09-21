Сенат США утвердил генерала Брауна в должности главы Генштаба

Большинство сенаторов США — 83 голоса против 11 — проголосовали за назначение генерала Чарльза Брауна председателем Объединенного комитета начальников штабов, передает Reuters. На этой должности он сменит Марка Милли, чей срок полномочий истекает 1 октября.

Чарльз Браун — второй назначенный на эту должность афроамериканец после Колина Пауэлла, который занимал пост в 1989-1993 годах. Кроме того, как отмечает Reuters, впервые в истории США афроамериканцы одновременно возглавляют Объединенный комитет начальников штабов и Пентагон (Ллойд Остин).

Чарльз Куинтон-Браун поступил на службу в ВВС в 1984 году после окончания Техасского технологического университета по специальности «инженер». В ходе своей службы он занимал различные тактические должности в ВВС США в Южной Корее, Германии (база Рамштайн), Италии. С 2015 года занимал командные должности в ВВС США на Ближнем Востоке и в Африке, в Центральной Азии и Тихоокеанском регионе.

Лусине Баласян