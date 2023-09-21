Главы МИД стран БРИКС поддержали реформирование Совбеза ООН

Министры иностранных дел стран БРИКС по итогу встречи на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН поддержали реформу организации, включая состав Совета безопасности. Как говорится в заявлении БРИКС, реформы необходимы с целью повышения демократичности и эффективности ООН.

«(главы МИД стран БРИКС.— ''Ъ'') поддержали законные стремления развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки, включая Бразилию, Индию и ЮАР, играть более значительную роль в международных делах, в частности, в Организации Объединенных Наций, включая ее Совет Безопасности»,— говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Совет Безопасности — один из пяти главных органов ООН. Его постоянные члены — Россия, Великобритания, Китай, США и Франция. Еще 10 непостоянных членов избираются Генассамблей ООН на двухлетний период. Пять из десяти могут быть переизбраны ежегодно.

Многие члены ООН, включая Россию, Индию, Японию, Германию настаивали на расширении состава Совета безопасности на основе достижения широкого согласия. Об этом также говорил генсек ООН Антониу Гутерриш, отмечая стремление к многополярному миру. Между тем согласование конкретных реформ в организации пока не достигнуто.

О препятствиях для реформы Совбеза ООН — в материале «Ъ» «Держи совет шире».