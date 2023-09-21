Мюнхенская футбольная щедрость

В центральной встрече стартового тура группового этапа Лиги чемпионов между «Баварией и «Манчестер Юнайтед» победу в Мюнхене одержали хозяева — 4:3. Таким образом, из 32 матчей, сыгранных в главном еврокубке за последние два дня, именно этот стал самым результативным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Angelika Warmuth, Reuters Фото: Angelika Warmuth, Reuters

Перед началом любого матча между «Манчестер Юнайтед» и «Баварией» принято вспоминать драматическую развязку финала Лиги чемпионов, сыгранного в 1999 году. Тогда английский клуб, возглавляемый еще не посвященным на тот момент в рыцари Алексом Фергюсоном, уступая 0:1, вырвал трофей благодаря двум голам, которые были забиты в компенсированное время. Впрочем, нынешние поколения футболистов и тренеров обеих команд отношения к тем легендарным событиям уже не имеют. А в серии из восьми встреч, сыгранных между ними с тех пор в главном еврокубке, «Бавария» имела заметное преимущество. Она выиграла ровно половину тех матчей, один проиграла и еще трижды была зафиксирована ничья.

Стартовые результаты чемпионатов Германии и Англии также говорили о том, что шансы мюнхенцев на победу сейчас гораздо выше. Если «Бавария» в четырех турах одержала три победы и сыграла вничью с другим лидером, «Байером», то «Манчестер Юнайтед» выдал свой худший старт за всю историю своих выступлений в Английской премьер-лиге (АПЛ), проиграв три матча из пяти при разнице забитых и пропущенных мячей 6:10. Однако давно замечено, что в Лиге чемпионов многие неудачники национальных чемпионов преображаются в лучшую сторону. А поскольку набор исполнителей в «Манчестер Юнайтед», несмотря на обилие травм, достаточно сильный, было логично предположить, что на своем поле «Баварию» ждет довольно сложная игра.

Началась она действительно непросто. В первые минуты «Манчестер Юнайтед» выглядел очень активным, и Кристиан Эриксен даже упустил реальнейший шанс открыть счет, не сумев пробить ударом в ближний угол вратаря Свена Ульрайха. Однако хозяева вскоре наладили контригру и прибрали инициативу к своим рукам, поэтому гол, забитый Лероем Зане после интересной комбинации с участием перешедшего в «Баварию» капитана сборной Англии Гарри Кейна и грубой ошибки камерунского голкипера гостей Андре Онаны, ранее игравшего в «Интере», выглядел весьма логичным. А еще через четыре минуты преимущество «Баварии» удвоилось, и тут уже претензии следовало предъявлять не к Онане, а к защитникам «Манчестер Юнайтед», оставившим без опеки Сержа Гнабри, у которого безупречно сработала левая нога.

Начало второго тайма, как и старт первого, тоже осталось за гостями. Более того, их форвард, датский новичок Расмус Хёйланн, умудрившись с рикошетом направить мяч между защитника «Баварии», сократил разрыв в счете. Но интрига жила недолго. Вскоре Кристиан Эриксен невольно сыграл рукой в своей штрафной, и Гарри Кейн коронным ударом в угол с пенальти восстановил разницу в два гола. В оставшееся время вариант героического спасения, которое удалось «Манчестер Юнайтед» 24 года назад, вроде бы выглядел абсолютно нереальным, тем не менее болельщикам скучать не пришлось. «Бавария» полностью контролировала ситуацию, могла даже довести дело до крупного счета, но пропустила неожиданный гол от Каземиро, забившего левой ногой в дальний нижний угол, лежа в штрафной.

Но даже этим дело далеко не ограничилось. Сначала отличился 18-летний французский форвард «Баварии» Матис Тель, завершивший вертикальную контратаку «Баварии», а напоследок Каземиро уже ударом головой оформил дубль. Таким образом, со своим старым и принципиальным соперником «Бавария» обошлась довольно щедро, победив со счетом — 4:3. В другом матче группы А «Галатасарай» в Стамбуле добился лишь ничьей с «Копенгагеном» — 2:2.

Тем временем в группе В лондонский «Арсенал» у себя на поле разгромил голландский ПСВ — 4:0, а «Севилья» свела вничью домашнюю встречу с французским «Лансом» — 1:1. В группе С мадридский «Реал» дома лишь в компенсированное время забил единственный гол берлинскому «Униону», а итальянский «Наполи» на выезде переиграл португальскую «Брагу» — 2:1. Наконец, в группе D испанский «Реал Сосьедад» не удержал победу в матче против финалиста предыдущего розыгрыша миланского «Интера», сыграв вничью — 1:1, а австрийский «Зальцбург» неожиданно выиграл на выезде у лиссабонской «Бенфики» — 2:0.

Евгений Федяков