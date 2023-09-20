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Коммерсантъ FM
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Суд оштрафовал Екатерину Шульман на 50 тыс. рублей по закону об иноагентах

Мещанский суд Москвы оштрафовал политолога Екатерину Шульман (признана иноагентом) на 50 тыс. руб. за отсутствие маркировки иностранного агента в материалах (ч. 4 ст. 19.34 КоАП ), сообщил ТАСС. Речь идет о двух постах политолога в Telegram-канале.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным «Медиазоны» (признана иноагентом), в одном из постов от 28 мая 2023 года Екатерина Шульман написала о погоде в Берлине, а во втором, от 11 июня, пересылала пост из канала актрисы Татьяны Лазаревой (признана иноагентом) с роликом. В нем политолог рассказывала о благотворительном аукционе в поддержку украинских детей.

Рассмотрение дела прошло без участия Екатерины Шульман и ее представителей. В настоящее время политолог проживает в Берлине.

Екатерина Шульман сообщила РБК о намерении обжаловать решение суда. «В законе сказано, что маркируются только сообщения, связанные с деятельностью иноагента. Сообщение о погоде и цитата из русской классики не относятся к деятельности иноагента. Решение суда прямо нарушает п. 3 ст. 9 действующего закона»,— сказала она.

В августе 2022 года Екатерина Шульман была впервые оштрафована по аналогичной статье на 10 тыс. руб. Минюст признал политолога иностранным агентом 15 апреля 2022 года.

Полина Мотызлевская

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