В Петербурге в 2024 году на строительство метро выделят 30 млрд рублей

В проекте бюджета Санкт-Петербурга на 2024 год на строительство метро заложено 30 миллиардов рублей. Об этом на встрече с журналистами в среду, 20 сентября, рассказал вице-губернатор Алексей Корабельников.

Чиновник отметил, что как только транспортный блок выйдет на полноценные темпы осуществления работ, можно будет рассматривать вопрос увеличения финансирования.

Он также подтвердил планы на введение в эксплуатацию в 2024 году четырех станций метро: «Горный институт», «Казаковская», «Путиловская» и прогон «Театральной».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в проекте бюджета Петербурга на 2024 год учли рост тарифов с учетом величины инфляции, в связи с чем стоимость проезда на общественном транспорте в городе вырастет на 5%.

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