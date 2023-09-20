В Ленобласти утвердили новый состав молодежного правительства

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утвердил новый состав молодежного правительства, в который вошли 15 активистов, сообщает пресс-служба администрации региона.

Новая команда была сформирована по результатам конкурсного отбора и теперь будет реализовывать проекты сферах экологии, туризма, культуры, патриотизма и добровольчества.

«Одно из главных направлений работы молодежного правительства — проектная деятельность. Традиционно на конкурс по формированию нового состава ребята готовят свои проекты, и наша задача — помочь им в реализации их инициатив, а также усовершенствовать их знания и профессиональные компетенции»,— приводит пресс-служба слова председателя комитета по молодежной политике Ленобласти Марины Григорьевой.

Кандидатуры на руководящие позиции в новом составе молодежного правительства планируют утвердить на первом заседании 22 сентября.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что у экомилиции Ленобласти появился новый директор.