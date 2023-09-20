ХК «Автомобилист» по буллитам проиграл «Металлургу» в Магнитогорске

Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл «Металлургу» в рамках регионального чемпионата КХЛ. Матч прошел в Магнитогорске и завершился победой хозяев в серии послематчевых буллитов со счетом 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0).

Счет в матче открыл «Автомобилист» (отличился Алексей Бывальцев). Через минуту Робин Пресс сравнял счет. Второй и третий периоды прошли без заброшенных шайб, как и овертайм.

В серии буллитов точнее был «Металлург». После пяти бросков каждой команды счет был 1:1. Победу хозяевам принес буллит Григория Дронова.

Следующий матч «Автомобилиста» пройдет в Уфе 22 сентября. Противником команды станет ХК «Салават Юлаев».

Напомним, ХК «Автомобилист» проиграл в предыдущем выездном матче с «Металлургом» 20 сентября. Игра завершилась со счетом 4:2 (1:0, 2:2, 1:0) в пользу хозяев.

Ева Коршунова

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