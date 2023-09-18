ХК «Автомобилист» проиграл «Металлургу» в Магнитогорске

Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл «Металлургу» в Магнитогорске в рамках регионального чемпионата КХЛ. Матч завершился со счетом 4:2 (1:0, 2:2, 1:0) в пользу хозяев.

Счет открыл Егор Коробкин, отправив шайбу в ворота «Автомобилиста» на 7 минуте матча.

В середине второго периода Григорий Дронов увеличил отрыв «Металлурга». Через две минуты Олег Ли забил первый гол «Автомобилиста», еще через три минуты Алексей Бывальцев сравнял счет. В конце второго периода счет был 3:2 в пользу «Металлурга» — отличился Максим Мухаметов.

В третьем периоде на 48 минуте матча Егор Коробкин оформил дубль в ворота «Автомобилиста».

Следующий матч ХК «Автомобилист» проведет 20 сентября в Магнитогорске. Его противником вновь станет ХК «Металлург».

Ева Коршунова

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