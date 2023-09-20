В Шебекинском округе хотят заменить пострадавшую от обстрелов кровлю к 1 октября

Белгородские власти рассчитывают завершить работы по замене кровли в Шебекине и Новой Таволжанке Шебекинского округа, пострадавшей в ходе массированных украинских обстрелов, до начала октября. Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил по итогам еженедельного совещания по вопросам восстановления жилья.

По словам господина Гладкова, сейчас в городе и селе из 162 тыс. кв. м поврежденной кровли отремонтировано более 135 тыс. (83%): «Эта цифра сопоставима с площадью почти 19 футбольных полей». Из более 25,5 тыс. кв. м поврежденных оконных блоков заменено свыше 23,5 тыс. (92%).

Глава региона отметил, что темпы замены кровли необходимо увеличивать: «Выявляются новые факты повреждений в связи с тем, что возвращаются жители тех домов, к которым ранее не было доступа».

Подробнее о том, что происходит в Черноземье 20 сентября в связи с вводом войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Олег Мухин