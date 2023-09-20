Кредиты тянутся в будущее

Программу льготной ипотеки для россиян могут продлить, с таким предложением выступили в правительстве. Пока она действует до 1 июля 2024 года. Срок продления пока не уточняется. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, планируется введение «кластерного подхода» к такой ипотеке. Предполагается, что на это повлияет объем строительства новостроек в разных регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Насколько оправданно это решение? “Ъ FM” обсудил этот вопрос с президентом группы компаний Rway Александром Крапиным:

«Последние 10 лет ипотека является важным инструментом развития рынка жилья в России. Особенно он важен сейчас, когда у подавляющей части населения нет возможности покупать недвижимость, и как раз семейная ипотека с относительно низкими ставками позволяет решать этот вопрос.

Согласно оценкам, в этом году будет построено более 100 млн кв. м., и это жилье, конечно, нужно реализовывать. Поэтому власти все делают правильно, скорее всего, они отстоят институт семейной ипотеки, и он будет продолжать развиваться».

В сентябре правительство повысило первоначальный взнос по льготной ипотеке с 15% до 20%. Кроме того, на 0,5% уменьшился максимальный размер субсидии, которые предоставляют банкам для финансирования. Из-за этого, например, Сбербанк увеличил первоначальный взнос на 0,1%, теперь он составляет 20,1%.

Несмотря на изменения, спрос на подобные программы сохранится, подчеркнул младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский:

«Это снижает в некотором роде доступность субсидированной ипотеки, всех программ, но не критично. Это общая тенденция рынка, учитывая то, что Сбербанк — крупнейший игрок.

Вместе с тем льготная программа находится сейчас под угрозой, не очень понятно, в каком в виде она дальше будет сохраняться, продлеваться и так далее. Поэтому желающих взять кредиты ниже рынка, в общем-то, все равно будет много.

Но в целом те, кто идет в ипотеку по льготным программам, имеют существенное преимущество перед теми, кто не может на них рассчитывать. В первую очередь, это ставка, которая чуть ли не вдвое, если не втрое, ниже рыночной. Поэтому спрос будет, безусловно».

Между тем доля льготной ипотеки на рынке составляет почти 90%. Ранее Минфин заявлял, что собирается сократить показатель до 50%. За сокращение объемов программы еще в прошлом году выступало ведомство и Центробанк. Однако ее продлили, повысив ставку до 8%.

Система господдержки для покупки недвижимости на первичном рынке была запущена в апреле 2020 года. Изначально власти заявляли, что мера будет работать один квартал, но с тех пор ее не раз продлевали, меняя условия.

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Елена Тюленева