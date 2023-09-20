«Зенит» на выезде обыграл «Ахмат» в серии пенальти

Петербургский «Зенит» обыграл «Ахмат» в матче Кубка России. Игра проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном в среду, 20 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Зенит» Фото: пресс-служба ФК «Зенит»

Основное время команды сыграли вничью — 3:3. Победитель матча определился в серии послематчевых пенальти — 4:2 в пользу сине-бело-голубых.

Из петербургского клуба на поле дублем отличился нападающий Иван Сергеев. Еще один гол в ворота «Ахмата» забил Матео Кассьерра. У команды противника мячи забили Светослав Ковачев, Иван Олейников и Владимир Ильин.

Таким образом «Зенит» набрал восемь очков в четырех матчах и занимает второе место в группе. У «Ахмата» четыре очка и третья строчка.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Зенит» разгромил в гостях казанский «Рубин» в 8-м туре РПЛ.