«Зенит» разгромил в гостях казанский «Рубин» в 8-м туре РПЛ

Петербургский «Зенит» одержал крупную победу в выездном матче 8-го тура чемпионата России по футболу над казанским «Рубином». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Зенит» Фото: пресс-служба ФК «Зенит»

Первый гол в этой встрече уже на 8-й минуте забил новичок сине-бело-голубых Вильсон Изидор, перешедший в стан «Зенита» из московского «Локомотива». Во втором тайме отличились Матео Кассьерра (55-я минута, седьмой мяч в сезоне) и Клаудинью (59-я минута).

После этого матча «Зенит» с 17-ю набранными очками поднялся на 2-ю строчку турнирной таблице. Следующую игру в рамках РПЛ петербуржцы проведут 24 сентября на «Газпром Арене» против московского «Локомотива».

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