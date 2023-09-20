ФК «Урал» в четвертом матче Кубка России обыграл «Локомотив» в серии пенальти

Футбольный клуб «Урал» в четвертом матче Fonbet Кубка России обыграл московский «Локомотив». Игра проходила в Екатеринбурге и в основное время закончилась со счетом 0:0. В серии пенальти были сильнее уральцы — 4:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч "Урал" (Екатеринбург) - "Локомотив" (Москва) на стадионе "Екатеринбург Арена"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Матч "Урал" (Екатеринбург) - "Локомотив" (Москва) на стадионе "Екатеринбург Арена"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

За матчем на трибунах наблюдали более 11 тыс. зрителей.

В следующей игре Кубка России уральская команда встретится с «Рубином». Матч пройдет в Екатеринбурге 3 октября.

В групповом этапе Пути РПЛ Кубка России «Урал» находится в группе B вместе с «Локомотивом», «Ростовом» и «Рубином». После четвертого матча он занял 3 место с 5 очками.

В прошлом сезоне ФК «Урал» остановился в шаге от суперфинала национального кубка: сначала в финале Пути РПЛ он уступил ЦСКА, а затем в финале Пути регионов проиграл «Краснодару». Кубок завоевал ЦСКА.

Виталий Красиков

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