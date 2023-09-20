Петербургский суд отказал депутату ЗакСа Карелии в разблокировке страницы во «ВКонтакте»

Смольнинский районный суд рассмотрел иск депутата Заксобрания Карелии Эмилии Слабуновой (фракция «Яблоко») к ООО «ВКонтакте» о снятии ограничения доступа к аккаунту, сообщили 20 сентября в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Госпожа Слабунова указала, что ее аккаунт в социальной сети «ВКонтакте» был заблокирован 26 марта 2022 года. В июне того же года Роскомнадзор уведомил истца об ограничении доступа к странице в связи с публикацией на ней материалов о СВО, имеющих отличную от официальной трактовку событий. Слабунова удалила публикации, которые могли вызвать какие-либо претензии и просила разблокировать страницу, но соцсеть отказала.

В иске Слабунова указала, что страница использовалась ею не только как физическим лицом, но и как депутатом Законодательного Собрания Республики Карелия и руководителем фракции «Яблоко».

Ответчик в лице ООО «ВКонтакте» на заседание не явился. Суд установил, что социальная сеть выполняла требования Роскомнадзора, который действовал в соответствии с распоряжением заместителя генерального прокурора. Основанием для блокировки стало «наличие на странице недостоверной информации, распространяемой под видом достоверных сообщений».

«При таких обстоятельствах, действия ООО ВКонтакте по отказу в разблокировке страницы истца являются законными. Суд в удовлетворении исковых требований отказал»,— говорится в сообщении пресс-службы судов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что партии «Яблоко» в Великом Новгороде отказали в проведении агитационных пикетов перед выборами.

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