«Яблочникам» в Новгороде отказали в проведении предвыборных пикетов

Партии «Яблоко» в Великом Новгороде отказали в проведении агитационных пикетов перед выборами. Об этом в своем Telegram-канале сообщила председатель регионального отделения партии, действующий депутат гордумы и кандидат Анна Черепанова.

«Мэр Великого Новгорода Александр Розбаум в ответ на заявку "Яблока" об организации агитационных мероприятий на главных улицах города предлагает взамен малолюдные места. Якобы все запрошенные партией 15 площадок отданы для проведения иных публичных мероприятий. <...> Александр Розбаум своими действиями препятствует кандидатам от партии вести избирательную кампанию, нарушает равенство участников выборов»,— написала госпожа Черепанова в посте.

Ситуацию с запретом прокомментировал председатель общероссийского «Яблока» Николай Рыбаков: «Если мэр города с многовековыми демократическими традициями запрещает пикеты демократической партии, это означает, что он совершенно не понимает города, которым его назначили руководить. Одно из условий успешного развития общества — здоровая, честная политическая конкуренция».

Помимо этого, «Яблоко» в Новгороде столкнулась также с проблемой распространения агитационной печатной продукции. 1 августа избирательный штаб выпустил газету с лозунгом «Я за мир». По словам членов партии, типография в Петербурге отказалась печатать газету, поэтому ее пришлось изготавливать в Москве. Изначально издание прошло проверку территориальной избирательной комиссии, а партия получила разрешение на ее распространение. «Спустя три дня в комиссии выявили техническую ошибку на диске с цифровым образом газеты. "Яблоко" повторно представило файл с макетом в избирком и обратилось в правоохранительные органы с заявлениями о возможной подмене электронного диска и халатности председателя ТИК при приеме материалов»,— говорится в сообщении политического движения.

Сейчас новгородское «Яблоко» готовит исковое заявление в суд из-за отказа администрации в согласовании пикетов, уточняется в Telegram-канале партии. Кроме этого, яблочники планируют оспаривать «незаконный запрет избиркома на распространение агитационной газеты».

Выборы в городскую думу Великого Новгорода седьмого созыва пройдут с 8 по 10 сентября. Ранее новгородское «Яблоко» сообщало, что весь партийный список из 25 кандидатов был зарегистрирован на выборы.

Надежда Ярмула

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