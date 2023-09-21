UEFA и FIFPro попросили не продолжать

Средняя продолжительность футбольных матчей в ведущих мировых лигах в последние месяцы превысила не так давно казавшуюся нереальной отметку в 100 минут. Это связано с выпущенной в прошлом году Международной футбольной федерацией (FIFA) директивой, призвавшей арбитров при определении времени, которое они добавляют к основному времени игр, учитывать, по сути, все существенные задержки. Новый тренд уже вызвал сопротивление со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и Международной ассоциации профессиональных футболистов (FIFPro). Они считают, что растягивание матчей увеличивает и так колоссальные нагрузки на игроков и провоцирует рост травматизма. Тезис получил подтверждение в стартовый день Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» был вынужден играть против «Црвены Звезды» с урезанной до минимума заявкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Очередными жертвами повышения уровня травматизма футболистов в ведущих европейских лигах стали Пеп Гвардиола (справа) и его «Манчестер Сити»

Фото: Isaac Parkin / Manchester City FC / Getty Images Очередными жертвами повышения уровня травматизма футболистов в ведущих европейских лигах стали Пеп Гвардиола (справа) и его «Манчестер Сити»

Фото: Isaac Parkin / Manchester City FC / Getty Images

Исследовательская компания CIES Football Observatory, являющаяся партнером Международной федерации футбола, опубликовала чрезвычайно любопытный рейтинг, основанный на данных занимающейся футбольной статистикой компании Wyscout. Он ранжирует 70 лиг, в том числе все ведущие, по реальной продолжительности матчей, сыгранных в предыдущем и текущем сезонах. Как выяснилось, она чуть-чуть, на 16 секунд, зашкалила за отметку 100 минут, которая еще пару лет назад выглядела невероятной, поскольку к основному времени в 90 минут было принято добавлять не более пяти, если не случилось никаких ЧП, которые привели к чересчур затянувшимся паузам.

На первом месте в рейтинге оказались два высших дивизиона Саудовской Аравии — страны, минувшим летом переманившей огромное количество звезд из Европы. В ней матч в среднем длится 106 минут с лишним. Впрочем, не слишком отстали от саудовцев чемпионаты «большой пятерки» и некоторые находящиеся сразу вслед за ними в иерархии первенства. Средняя продолжительность матчей в Португалии составляет свыше 104 минут, в Испании — свыше 103 минут, в Англии и Италии — свыше 101 минуты. Лишь во Франции и Германии этот показатель символически, на несколько секунд, превышает стоминутный рубеж. При этом оказалось, что матчей, перешагнувших его, в 70 включенных в исследование чемпионатах более половины среди всех сыгранных. Российская премьер-лига (РПЛ) расположилась в нижней части рейтинга. Но и ей до покорения отметки не хватило всего 37 секунд.

Классификация CIES отражает свежий футбольный тренд. На него впервые обратили внимание в конце прошлого года во время чемпионата мира в Катаре. Во время него большинство матчей продолжались куда дольше, чем привыкли зрители, а некоторые — например, между англичанами и иранцами на групповом этапе — едва не растянулись на полные два часа, несмотря на то что каких-то исключительных по остроте и сложности инцидентов во время них не случалось.

Явление было связано с появившейся перед первенством директивой FIFA. Она потребовала от арбитров при определении размера добавленного к основному времени каждого из таймов матча учитывать абсолютно все «неестественно потерянное время». Под такое определение попадала, по сути, любая более или менее заметная остановка игры, связанная как с заменами или травмами игроков, всегда принимавшимися судьями во внимание, так и, например, с ранее часто игнорировавшимися просмотрами спорных эпизодов VAR, длительной подготовкой к исполнению пенальти, удалениями и даже празднованиями голов. Рекомендации FIFA сразу же переняли и топовые клубные соревнования.

Между тем в начале нынешнего сезона установки головной организации впервые столкнулись с серьезным сопротивлением со стороны других футбольных структур. Против растягивания компенсированного времени выступила Международная ассоциация профессиональных футболистов. FIFPro, которая давно настаивает на том, что нынешний календарь с обилием внутренних и международных турниров приводит к «перегруженности» по крайней мере ведущих игроков, трудностям с поддержанием ими оптимальной формы и повышению травматизма, называла возникшие благодаря FIFA условия работы футболистов «совершенно непереносимыми». А на стороне профсоюза, помимо некоторых клубов-грандов — таких как «Манчестер Юнайтед» — и выступающих за них знаменитостей вроде Кевина Де Брёйне и Рафаэля Варана, неожиданно выступил Союз европейских футбольных ассоциаций, предпринявший что-то вроде демарша. В августе выдающийся в прошлом хорватский полузащитник Звонимир Бобан, занимающий сейчас пост директора UEFA по футболу, один из ключевых в организации, объявил о том, что в своих соревнованиях, то есть прежде всего в еврокубках, она не будет выполнять «абсурдную» директиву FIFA, фактически посоветовав отказаться от этой практики и лигам. Объясняя такое решение, Бобан вспомнил свою игровую карьеру, сказав, что в течение последних примерно 30 минут матча обычно уже играл на фоне колоссальной усталости. Добавление же к основному времени десяти минут и более, по его мнению, может оказаться «трагедией с точки зрения здоровья игроков».

Те, кому симпатична позиция UEFA и FIFPro, подтверждение их правоте могли увидеть во вторник, в первый день групповой стадии Лиги чемпионов. В его рамках состоялся матч между победителем предыдущего розыгрыша «Манчестер Сити» и совсем невысоко котирующейся на его фоне «Црвеной Звездой». Английский гигант одержал в нем довольно трудную победу над сербским клубом со счетом 3:1. А в качестве причин, из-за которых манчестерцы испытывали проблемы, их тренер Пеп Гвардиола упомянул потери, понесенные его командой. И действительно, «Манчестер Сити», клуб с фантастической по глубине и качеству скамейкой, на встречу с «Црвеной Звездой» умудрился выйти с усеченной практически до минимума — 16 игроков — заявкой. К этому привела лавина травм, обрушившихся на фаворита. Из строя в минувшие недели выбыла едва ли не половина ключевых игроков «Манчестер Сити» — Кевин Де Брёйне, Джек Грилиш, Матео Ковачич, Джон Стоунз. А уже по ходу матча Лиги чемпионов в список травмированных угодил и Бернарду Силва. Во всех случаях речь идет как раз о футболистах, столкнувшихся в 2022 и 2023 годах с чрезмерными, по версии того же FIFPro, нагрузками, выступая за клуб и национальные сборные.

Алексей Доспехов