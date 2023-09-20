NetJets договорилась о покупке до 1,5 тыс. Cessna Citation на $30 млрд

Сегодня, 20 сентября, американская компания NetJets — оператор частных самолетов, предоставляющий возможность долевого владения ими,— договорилась с производителем самолетов Textron Aviation об опционе на покупку 1,5 тыс. бизнес-джетов Cessna Citation. Срок соглашения — 15 лет. Сумма сделки не разглашается, но, по подсчетам аналитиков Jefferies, если NetJets в итоге купит все эти самолеты, она может составить $30 млрд. Предполагается, что поставки самолетов начнутся в 2025 году.

NetJets, принадлежащая инвесткомпании Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффетта,— крупнейший оператор бизнес-джетов в мире. Ее парк насчитывает более 900 самолетов. В мае NetJets договорилась с бразильской Embraer о покупке 250 самолетов Praetor 500, их общая стоимость оценивается в $5 млрд.

Рынок бизнес-авиации пережил всплеск популярности с началом пандемии, когда действовали различные ограничения и число коммерческих рейсов резко сократилось. Однако, как свидетельствуют отчеты, он продолжил расти и в прошлом году, когда большинство ограничений было отменено.

Яна Рождественская