Сотрудника воронежской полиции обвинили в получении 500 тыс. рублей за непривлечение к уголовной ответственности

Управление Следственного комитета России по Воронежской области предъявило обвинение в получении взятки в крупном размере (ч.5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет колонии) замначальника отдела по расследованию ДТП и пожаров главного следственного управления (ГСУ) регионального главка МВД. Об этом сообщили в ведомстве. Имя фигурантки не раскрывается.

По версии следствия, в сентябре 2023 года обвиняемая через посредника получила от мужчины 500 тыс. руб. за «содействие в принятии подчиненным решения» об отказе в возбуждении уголовного дела за совершение ДТП. После этого она была задержана сотрудниками регионального управления ФСБ.

Женщина признала вину. Она отправлена под домашний арест.

В региональном управлении МВД «Ъ-Черноземье» сообщили, что «по данному факту» назначена служебная проверка. На это время замначальника отдела отстранена от службы. «При подтверждении вины она понесет наказание в установленном законом порядке»,— заявили в полиции.

В июле региональное управление СКР завершило расследование уголовного дела о получении взятки бывшим старшим следователем отдела по расследованию ДТП и пожаров ГСУ ГУ МВД по Воронежской области. За взятку в 30 тыс. руб. обвиняемому грозит до шести лет колонии.

Алина Морозова

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