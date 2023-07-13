Бывшего сотрудника главного следственного управления воронежской полиции будут судить за получение взятки

Воронежское управление СКР завершило расследование уголовного дела о получении взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ, до шести лет лишения свободы) против бывшего старшего следователя специализированного отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий и пожаров главного следственного управления (ГСУ) регионального главка МВД. Об этом сообщили в ведомстве.

Имя фигуранта не раскрывается. Уголовное дело возбуждено на основании материалов воронежского управления ФСБ.

По версии следствия, в начале февраля 2023 года следователь МВД получил от иностранного гражданина 30 тыс. руб. за непривлечение его к уголовной ответственности по факту «наезда на пешехода и причинения ему телесных повреждений». Фигурант был задержан в Центральном районе Воронежа при получении денег «во взаимодействии сотрудников» СКР и ФСБ.

На предварительном следствии обвиняемый признал вину, рассказали в ведомстве.

О приговоре за взяточничество бывшему замначальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ воронежской полиции Александру Чалому читайте в материале «Ъ» «Полковнику написали строгий срок».

Иван Недокопов

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