Бывшего сотрудника главного следственного управления воронежской полиции будут судить за получение взятки

Воронежское управление СКР завершило расследование уголовного дела о получении взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ, до шести лет лишения свободы) против бывшего старшего следователя специализированного отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий и пожаров главного следственного управления (ГСУ) регионального главка МВД. Об этом сообщили в ведомстве.
Имя фигуранта не раскрывается. Уголовное дело возбуждено на основании материалов воронежского управления ФСБ.
По версии следствия, в начале февраля 2023 года следователь МВД получил от иностранного гражданина 30 тыс. руб. за непривлечение его к уголовной ответственности по факту «наезда на пешехода и причинения ему телесных повреждений». Фигурант был задержан в Центральном районе Воронежа при получении денег «во взаимодействии сотрудников» СКР и ФСБ.
На предварительном следствии обвиняемый признал вину, рассказали в ведомстве.
О приговоре за взяточничество бывшему замначальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ воронежской полиции Александру Чалому читайте в материале «Ъ» «Полковнику написали строгий срок».