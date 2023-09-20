Прокуратура начала проверку из-за проблем с водоснабжением в Новороссийске

Прокуратура организовала проверку по факту некачественного водоснабжения в некоторых районах Новороссийска. Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, будет дана оценка действиям администрации города и ресурсоснабжающей организации.

14 сентября с 10:00 на Троицком групповом водопроводе произошла авария, в связи с чем на 18 часов планировалось полностью прекратить подачу воды. Об этом «Кубаньводкомплекс» уведомило МУП «Водоканал города Новороссийска», который организовал подвоз воды населению.

Однако работы не были завершены в указанный срок. Кроме того, подвозимая вода не отвечала предъявляемым требованиям к качеству.

Решение проблемы с водоснабжением в Новороссийске взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил предоставить доклад об установленных обстоятельствах произошедшего, а также о результатах проверки и мерах, принятых к разрешению ситуации.

Татьяна Ручкина

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