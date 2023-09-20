Бастрыкин поставил на контроль проблемы с водоснабжением в Новороссийске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин проконтролирует решение проблемы с водоснабжением в Новороссийске. Об этом сообщает информационный центр СКР.

В приемную главы СКР поступило много обращений от жителей Новороссийска. Они сообщают, что постоянные перебои с водой никак не решаются. Ресурс не подается в дома на протяжении уже нескольких дней. Качество питьевой воды, которую подвозят на период отключения, не соответствует предъявленным требованиям. Жители утверждают, что подобная ситуация происходит уже нескольких лет, особенно в летнее время. При этом обращения в администрацию не дают никаких результатов.

В СУ СК России по Краснодарскому краю организована процессуальная проверка. Бастрыкин поручил главе ведомства Андрею Маслову предоставить доклад об установленных обстоятельствах произошедшего, а также о результатах проверки и мерах, принятых к разрешению ситуации.

Георгий Ефименко

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