ФНС подала иск о банкротстве «Белтрансэкспедиции» из-за 6 млн рублей долгов

Управление Федеральной налоговой службы (УФНС) по Белгородской области подало иск о признании банкротом ООО «Белтрансэкспедиция» из-за долга в 6,1 млн руб. Иск пока не принят к производству, следует из картотеки арбитражных дел.

«Иными лицами» заявлены региональные управления Росреестра и Федеральной службы судебных приставов. Природа возникновения задолженности пока не раскрывается.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Белтрансэкспедиция» было зарегистрировано в Белгороде в 1995 году для вспомогательной деятельности, связанной с перевозками. Уставный капитал составляет 12,4 млн руб. В 2022 году выручка ООО выросла со 100 до 107 млн руб., чистый убыток составил 14 млн руб. (2021-й компания закончила с чистой прибылью в 250 тыс. руб.). Директором компании с 2002 года является Геннадий Узаков. 50% «Белтрансэкспедиции» принадлежит местному ООО «Лидерстрой» Артема (Александровича) Шевелева, занимающемуся строительством автомобильных дорог и автомагистралей, еще по 25% — Александру Шевелеву и Юлии Осовиной. «Лидерстрой» также владеет 50% краснодарского застройщика ООО «ДСК-Аскор».

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Алина Морозова

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