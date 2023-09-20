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«Юнигрин Энерджи» изменит параметры проекта по строительству СЭС в Гуково

ООО «Юнигрин Регион» (принадлежит ООО «Юнигрин Энерджи») планирует изменить параметры реализации проекта по строительству солнечной электростанции в городе Гуково Ростовской области. Об этом пишет «Интерфакс Юг» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Сроки реализации проекта и его технические параметры будут определены после решения ряда стратегических и организационных вопросов»,— цитирует информационное агентство слова представителя компании.

Ранее сообщалось, что ООО «Юнигрин Регион» планировала вложить в строительство СЭС мощностью 25 МВт более 2 млрд руб. Сроки реализации проекта должны были составить два года.

«Для реализации проекта инвестор приобрел завод в Азове, который технически позволяет при определенных инвестициях освоить выпуск необходимой продукции»,— рассказывал в декабре прошлого года гендиректор регионального Агентства инвестиционного развития (АИР) Игорь Бураков.

Анастасия Назарова

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