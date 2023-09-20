«Инженерные сети» лишились средств на ремонт аварийных опор из-за решения ФАС

Нижегородское муниципальное предприятие «Инженерные сети» осталось без средств для осуществления своей текущей деятельности после того, как региональное управление ФАС РФ обязало его снизить тарифы на использование опор наружного освещения другими компаниями. Информация об этом была озвучена в ходе заседания бюджетной комиссии в городской думе 20 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ

На заседании депутаты обсуждали вопрос о внесении поправок в городской бюджет на 2023 год. В качестве одной из таких поправок было предложено увеличить уставный капитал «Инженерных сетей» на 27 млн руб. «По решению ФАС муниципальное предприятие снизило в три раза тарифы на использование опор. Соответственно и доходы резко сократились, у предприятия нет средств даже на аварийный ремонт наружных сетей освещения. Решить проблему можно с помощью увеличения уставного капитала»,— сообщили представители городской администрации.

Как писал «Ъ-Приволжье», в апреле 2023 года ФАС России установила, что администрация Нижнего Новгорода установила экономически необоснованные тарифы на услуги МП «Инженерные сети» и МП «Нижегородэлектротранс» по предоставлению доступа к их инфраструктуре.

Речь шла о деньгах, которые два предприятия получают за то, что предоставляют свои опоры телекоммуникационным компаниям под размещение оптоволоконного кабеля. Этот тариф составлял 399 руб. в месяц за один подвес линии связи на столбе. ФАС обязала мэрию снизить этот тариф, МП «Инженерные сети» это предписание выполнило, цена была снижена до 80 руб. в месяц. «Нижегородэлектротранс» от выполнения решения ФАС уклонился и стал фигурантом антимонопольного дела.

Андрей Репин