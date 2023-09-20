Воронежца осудили за попытку реализовать контрафактный табак на 4,5 млн рублей

Коминтерновский райсуд Воронежа вынес обвинительный приговор за приобретение и хранение в целях сбыта немаркированной табачной продукции в особо крупном размере (ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, до шести лет колонии) 49-летнему Константину Вагину. Мужчине было назначено три года условного лишения свободы со штрафом 400 тыс. руб. Об этом сообщила прокуратура региона.

Установлено, что Константин Вагин ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, но «должных выводов для себя не сделал». В апреле 2023 года он купил «крупную партию» контрафактного табака, стал хранить ее в гараже и продавать в Воронеже и области по ценам ниже рыночных.

Его деятельность пресекли полицейские. Они изъяли из незаконного оборота более 34 тыс. пачек с табачными изделиями различных наименований на сумму более 4,5 млн руб. Впоследствии суд постановил уничтожить продукцию.

О динамике количества курильщиков в регионе — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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