На выплаты участникам СВО и их семьям в бюджет Петербурга заложат 3 млрд рублей

В проекте бюджета Санкт-Петербурга на 2024 год заложено 3 млрд рублей на социальные выплаты в рамках поддержки участников СВО. Об этом журналистам 20 сентября рассказал вице-губернатор Алексей Корабельников.

Чиновник отметил, что эти средства будут направлены через комитет по соцполитике, в частности, на выплаты при заключении контракта, семьям пострадавших и погибших в зоне СВО и другие.

Если выделенной суммы будет недостаточно, то отчисления могут увеличить, уточнил господин Корабельников.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что правительство Санкт-Петербурга на заседании в понедельник, 18 сентября, поддержало законопроект о корректировке городского бюджета на 2023 год.

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