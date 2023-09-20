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Коммерсантъ FM
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Песков: международное право попрано, весь мир изобилует конфликтами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что система международных отношений находится в кризисе. По его словам, доказательством этого служит то, что «весь мир изобилует конфликтами, а международное право попрано».

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Дмитрий Песков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Весь мир изобилует конфликтами, когда международное право попрано, экономические отношения, система бреттон-вудских отношений де-факто разрушается»,— сообщил господин Песков в интервью RT Arabic.

Бреттон-вудская система — международная система организации денежных отношений и торговых расчётов, установленная в результате Бреттон-Вудской конференции, проходившей с 1 по 22 июля 1944 года. Сменила финансовую систему, основанную на «золотом стандарте». Система положила начало таким организациям, как Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Международный валютный фонд (МВФ). В рамках этой системы американский доллар признавался основной международной расчетной валютой в мире.

Как пояснил представитель Кремля, в настоящее время «многие государства» выступают за кардинальное реформирование Совета безопасности ООН, чтобы этот орган в итоге стал «более инклюзивным».

В декабре 2022 года Индия публично выступила за реформу СБ ООН, призвав включить в него страны Латинской Америки, Африки и Азии. Премьер Индии Нарендра Моди говорил, что ООН и ее СБ (его пять постоянных членов — Великобритания, Китай, Россия, США и Франция) так и останутся «говорильней», если не будут отражать реалии современного мира. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что нужно реформировать СБ ООН из-за его «неустойчивости». По его мнению, Совбез в его нынешнем формате «заключает судьбу человечества в ловушку между пятью странами».

Александр Кислов

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