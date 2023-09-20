Суд арестовал подозреваемого в убийстве сотрудницы столичного Роспотребнадзора

Замоскворецкий районный суд отправил в СИЗО Рустама Батырбекова, подозреваемого в убийстве начальника отдела кадров московского управления Роспотребнадзора Натальи Радченко, сообщила пресс-служба суда. Тело женщины с признаками удушения и повреждениями в области лица обнаружили 18 сентября в сквере вблизи Молдавской улицы.

Пресс-служба суда уточнила, что 37-летний Рустам Батырбеков признал вину, у него есть судимость за тяжкое преступление, он арестован на срок 1 месяц и 29 дней.

Вчера, 19 сентября, пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что подозреваемый в убийстве женщины задержан. Telegram-канал Shot утверждает, что задержанный Батырбеков был ранее судим за изнасилование и побои. По информации SHOT, Рустам Батырбеков заявил полицейским, что Наталья Радченко его «выбесила» — поэтому он ударил женщину и задушил ее.

Эрдни Кагалтынов