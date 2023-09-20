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Жители Удмуртии отправились на переподготовку для службы в ВС России

19 сентября в Удмуртии состоялась очередная отправка группы военнослужащих, заключивших контракт для службы в рядах Вооруженных сил России. Мужчины направились к местам прохождения переподготовки, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Бойцов проводили их родные и близкие.

Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Как рассказал начальник Пункта отбора на военную службу по контракту Удмуртии майор Альберт Кононов, решение вступить в армию принимают в основном мужчины около 40 лет. Ежедневно для личной консультации в ведомство обращаются в среднем 15 человек лично, по телефону — 10.

Напомним, ранее глава Удмуртии рассказал президенту страны, что ряды Вооруженных сил России пополнили более 2,5 тыс. жителей республики.

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