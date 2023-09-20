Больше 2,5 тысяч жителей Удмуртии отправились служить в Вооруженные силы России

В Удмуртии ключевым вопросом остается поддержка жителей, изъявивших желание служить в армии и заключивших контракт. Об этом рассказал глава региона Александр Бречалов на встрече с президентом страны Владимиром Путиным, пишет пресс-служба Кремля. Ряды Вооруженных сил России пополнили более 2,5 тыс. жителей республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Со всеми задачами мы справляемся. Мы понимаем все сложности, все вызовы, но тем не менее считаем, что сейчас время, действительно, возможностей»,— отметил господин Бречалов.

Напомним, накануне в Удмуртии прошло совещание, посвященное мерам поддержки участников СВО. Всего с начала года в отпусках в регионе побывали 178 военнослужащих, а более 500 детей из таких семей отдохнули в лагерях.