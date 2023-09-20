Минспорт: сокращение расходов на спорт является плановым

Сокращение финансирования российского спорта является плановым, сообщил замминистра спорта Азат Кадыров на заседании комитета Госдумы по физкультуре и спорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Азат Кадыров

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Азат Кадыров

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«У нас в 2024 году заканчивается федеральный проект, пока непонятно, как дальше будет реализовываться "Спорт — норма жизни", поэтому сокращения могу назвать плановыми»,— сказал господин Кадыров (цитата по «РИА Новости»).

На заседании обсуждали бюджет, который выделят российскому спорту на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. По словам Азата Кадырова, на следующий год отрасли планируют предоставить 55,8 млрд руб., в 2025 и 2026 годах — 41,5 млрд руб. и 49 млрд руб. соответственно.

На Восточном экономическом форуме, который прошел во Владивостоке с 10 по 13 сентября, исполняющая обязанности председателя Счетной палаты России Галина Изотова заявила о беспокойстве по поводу сокращения финансирования спорта. Количество выделяемых отрасли денег она описала как «просто слезы».

Петр Бузлаев