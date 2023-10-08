«Он пропал с жильцами вместе»

125 лет назад в Москве впервые переместили жилой каменный дом — двухэтажный особняк на Каланчевской улице, мешавший расширению железной дороги. С тех пор на новое место переехали десятки построек в центре столицы, в том числе Саввинское подворье, здание Моссовета и Конторский дом Сытина. Как это было — в фотопроекте «Ъ».

Первые «шаги»

Технология перемещения зданий появилась в Италии еще в середине XV века. В России первый удачный опыт датирован 1812 годом: умелец Дмитрий Петров передвинул деревянную церковь в Моршанске (Тамбовская губерния). Каменное строение впервые переехало в августе 1898-го в Москве. Инженер Осип Федорович, занимавшийся расширением товарной станции Николаевской железной дороги (сейчас — Октябрьская), предложил хозяйке двухэтажного особняка на Каланчевской улице, вдове состоятельного шотландца Джейн Макгилл, переместить дом, чтобы уберечь почти новое кирпичное здание от сноса. Федорович опирался на опыт зарубежных специалистов, подкрепленный собственными разработками. Подготовка к перемещению заняла несколько месяцев.

Фото: Журнал «Нива» / PastVu; Евгений Разумный / Коммерсантъ

«Здание связано в трех местах поперек стен железными связями; в окнах и дверях вставлены распорки. Для уменьшения тяжести здания штукатурка отбита; сняты все перегородки, двери, пол также вынут» (журнал «Нива», август 1898 года).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Современный вид на дом, передвинутый в 1898 году Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Улица Каланчевская, 32/61 Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Следующая фотография 1 / 2 Современный вид на дом, передвинутый в 1898 году Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Улица Каланчевская, 32/61 Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Особняк был укреплен стальной рамой и срезан с фундамента специальными тросами, а затем при помощи катков, шкивов, домкратов и конной тяги за неделю передвинут по рельсам на 100 м западнее и установлен на новый фундамент. На пути находился ров, который пришлось засыпать и утрамбовать, чтобы земля выдержала здание весом более 1,8 тыс. тонн. В перемещении участвовали 100 человек, затраты составили 4 тыс. руб. Технология вошла в историю как «метод передвижки Федоровича».

По накатанной

Массовое перемещение началось в 1935 году после утверждения Генерального плана реконструкции Москвы. Осенью Контора по подводке фундаментов Метростроя осуществила «пробный переезд» — подвинула на 25 метров электроподстанцию во дворе Театра сатиры, мешавшую вывозить грунт со стройки подземки. Для этого на уровне среза фундамента были установлены рандбалки, укреплявшие конструкцию, а сама передвижка произведена по каткам из толстостенных труб со скоростью 6 м/ч.

Этот метод оказался дешевым и практичным — срок службы построек возрастал, поэтому в 1936 году из числа метростроевцев был сформирован Трест по передвижке и разборке зданий. Его главным инженером стал Эммануил Гендель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Советский инженер-строитель, специалист по передвижке зданий, технолог реставрационных работ Эммануил Гендель

Фото: Валерий Шустов / РИА Новости Советский инженер-строитель, специалист по передвижке зданий, технолог реставрационных работ Эммануил Гендель

Фото: Валерий Шустов / РИА Новости

В начале 1937-го его специалисты переместили на 70 м лабораторию Завода грампластинок весом почти 700 тонн в Апрелевке (Московская область) и несколько домов, мешавших спрямлению русла Москвы-реки в районе Серебряного Бора. Там они отработали технологию движения по сложным трассам, развороты и другие приемы.

Первым серьезным проектом треста стало перемещение пятиэтажного дома в форме буквы «Г» на Садовнической улице — здание мешало строительству Большого Краснохолмского моста. Дом разделили на две части, а затем его «длинную» (88 м) сторону передвинули и при помощи домкратов развернули на 19 градусов. Жильцов при этом не отселяли: водопровод и канализация продолжали функционировать благодаря эластичным трубам. Переехавшая часть пятиэтажного здания до сих пор стоит на новом месте. Оставшаяся на месте в 1967 году была разрушена взрывом бытового газа, жертвами которого стали 147 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Дом №77 на улице Садовническая после передвижки Фото: «Строительство Москвы» / electro.nekrasovka.ru Современный вид на дом №77 на Садовнической улице, перемещенный в 1937 году из-за строительства нового Краснохолмского моста Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Съезд с моста у Садовнической, 77 Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Следующая фотография 1 / 3 Дом №77 на улице Садовническая после передвижки Фото: «Строительство Москвы» / electro.nekrasovka.ru Современный вид на дом №77 на Садовнической улице, перемещенный в 1937 году из-за строительства нового Краснохолмского моста Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Съезд с моста у Садовнической, 77 Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

«Движение здания будет почти незаметным для зрителей. Только по огням светофора можно будет судить, движется дом или стоит на месте. Зеленый свет будет обозначать движение, красный остановку. В доме установлены специальные приборы, по которым можно будет определить, дает ли здание осадку, каково напряжение балок и т. д.» («Правда», 11 июня 1937 года).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Газета «Правда» от 11 июня 1937 года

Фото: «Правда» Газета «Правда» от 11 июня 1937 года

Фото: «Правда»

В октябре 1937 года специалисты треста «отселили» другое пятиэтажное здание — по улице Серафимовича. Оно мешало строительству Большого Каменного моста. Дом не только передвинули, но и приподняли почти на два метра. Благодаря 92 гидравлическим домкратам строение весом 7,5 тыс. тонн плавно «росло» со скоростью 5 см/ч.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом на улице Серафимовича, 5/16 у Большого Каменного моста

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Дом на улице Серафимовича, 5/16 у Большого Каменного моста

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Равномерность подъема обеспечивала система водяной нивелировки, работавшая по принципу сообщающихся сосудов. Затем при помощи электрических лебедок здание протащили на 74 м и установили на новый фундамент.

«В передвигаемом доме жизнь идет вполне нормально. Действуют телефон, водопровод, электричество, газ» («Известия», 27 сентября 1937 года).

Фото: «Строительство Москвы» / electro.nekrasovka.ru; Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Эта передвижка легла в основу знаменитого стихотворения Агнии Барто «Дом переехал»:

Дом стоял

На этом месте!

Он пропал

С жильцами вместе!

В конце 1938 года специалисты треста передвинули на 63 м четырехэтажное здание по улице Большая Пионерская. Скорость перемещения выросла до 15 м/ч. В процессе дом продолжал отапливаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Перемещение дома №12 на Большой Пионерской улице в 1938 году Фото: «Строительство Москвы» / electro.nekrasovka.ru / PastVu Вид с улицы Зацепы на жилой комплекс (на заднем фоне), который стоит на месте передвинутого с улицы Большой Пионерской четырехэтажного дома (не сохранился) Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Следующая фотография 1 / 2 Перемещение дома №12 на Большой Пионерской улице в 1938 году Фото: «Строительство Москвы» / electro.nekrasovka.ru / PastVu Вид с улицы Зацепы на жилой комплекс (на заднем фоне), который стоит на месте передвинутого с улицы Большой Пионерской четырехэтажного дома (не сохранился) Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

В 1939-м на 85 м переехала трехэтажка по Остаповскому шоссе (сейчас — Волгоградский проспект). От начала подготовительных работ до полной смены адреса прошло всего 23 дня. В том же году вместе с фундаментом был передвинут двухэтажный дом по Ярославскому шоссе.

В бок от Питерской, от Тверской-Ямской…

Генплан реконструкции Москвы предусматривал расширение улицы Горького (ныне Тверской: с 1932 по 1990 год она составляла единую улицу с 1-й Тверской-Ямской) в некоторых местах почти в четыре раза — с 16 до 60 м. Большинство построек, мешавших этому масштабному замыслу, снесли, но несколько зданий решили задвинуть в глубь квартала. Самым сложным стало перемещение бывшего доходного дома Саввино-Сторожевского монастыря (Саввинского подворья) весом 23 тыс. тонн. Такие тяжелые дома до этого не двигали даже в США: рекордным считался переезд телефонной станции весом 11 тыс. тонн в Индианаполисе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Расширение улицы Горького в 1937 году

Фото: Наум Грановский / Фотохроника ТАСС Расширение улицы Горького в 1937 году

Фото: Наум Грановский / Фотохроника ТАСС

Подо всем зданием, включая внутренние дворы, находились подвальные помещения. Постройку «срезали» на уровне их пола и передвинули почти на 50 м. В отличие от предыдущих проектов новый фундамент дому не потребовался: подвалы просто заполнили щебенкой и залили раствором. Подготовка к переезду заняла более четырех месяцев, а осуществлен он был всего за несколько дней в марте 1938-го. Как и прежде, жильцов не отселяли, обеспечивая работу всех коммуникаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Перемещение Саввинского подворья по рельсам в 1938 году Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Саввинское подворье стало самым тяжелым из передвинутых зданий на улице Горького — 23 тыс. тонн Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Вид через арку на Саввинское подворье, передвинутое в 1938 году из-за расширения улицы Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Следующая фотография 1 / 3 Перемещение Саввинского подворья по рельсам в 1938 году Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Саввинское подворье стало самым тяжелым из передвинутых зданий на улице Горького — 23 тыс. тонн Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Вид через арку на Саввинское подворье, передвинутое в 1938 году из-за расширения улицы Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

«На тротуарах постоянно толпились любопытные. Строители вывешивали плакаты с цифрами, показывающими, на сколько метров передвинуто здание. В результате передвижки здания ул. Горького в этом месте значительно расширилась и, кроме того, освободилась площадка для строительства нового большого жилого дома» («Правда», 8 марта 1938 года).

Перемещение домов отображено в комедии «Новая Москва», которую в 1938 году снял режиссер Александр Медведкин. Фильм рассказывает о приключениях молодого конструктора, приезжающего в столицу с макетом тотальной реконструкции города. Правда, в прокат лента так и не вышла.

В сентябре 1939 года передвинули почти на 14 м здание Моссовета на противоположной стороне улицы Горького. Бывшую резиденцию московского генерал-губернатора затащили в глубь собственного двора вместе с деревянной верандой и подземным архивом. Процесс осложняли П-образная конструкция весом 20 тыс. тонн и просторный бальный зал на первом этаже, но это не помешало осуществить переезд в рабочее время и с рекордной скоростью — всего за 41 минуту.

Фото: Евгений Леонов / РИА Новости; Игорь Иванко / Коммерсантъ

Здание опять-таки не отключали от коммуникаций, залегавших на четырехметровой глубине, для чего пришлось вырыть котлован. Впрочем, работы велись закрытым способом и деятельности Моссовета не мешали. На новом месте дом поставили на фундамент, рассчитанный на два дополнительных этажа, которые были надстроены уже после войны. При этом из-за осадки Моссовет пошел трещинами, и его пришлось укреплять металлическими колоннами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Передвижение здания Моссовета в 1939 году поставило скоростной рекорд — 14 м за 41 минуту Фото: Фотохроника ТАСС В наши дни в здании Моссовета располагается столичное правительство Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Следующая фотография 1 / 2 Передвижение здания Моссовета в 1939 году поставило скоростной рекорд — 14 м за 41 минуту Фото: Фотохроника ТАСС В наши дни в здании Моссовета располагается столичное правительство Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

«Четырехэтажное здание, простоявшее более 150 лет на старом месте, слегка вздрогнуло, а затем медленно оторвалось от тротуара ул. Горького и плавно начало передвигаться по рельсам в глубь двора. Внутри здания движение не было заметно. Там текла обычная жизнь… Через 34 минуты дом продвинулся на 10,51 м. С такой скоростью здания в Москве еще не передвигались. После перерыва передвижка возобновилась и продолжилась еще 7 минут» («Правда», 17 сентября 1939 года).

В 1940 году началась реконструкция улицы Горького между Пушкинской площадью и площадью Маяковского (ныне Триумфальная). На этом участке специалисты треста переместили шесть зданий, в том числе задвинули на 19 м в глубь переулка Садовских (ныне Мамоновский переулок) П-образный комплекс из трех домов с единым подвалом. Его масса установила новый рекорд — 25 тыс. тонн.

Фото: ТАСС; С.Шагаль / ТАСС

Еще более впечатляющий переезд в том же направлении осуществила старейшая московская глазная больница в форме буквы «Э», которую не только передвинули на 93 м, но и развернули на 97 градусов. Из-за четырехметрового перепада высот на новом месте пришлось возвести дополнительный цокольный этаж. На него буквально водрузили лечебницу, ставшую с тех пор четырехэтажной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Перемещение здания Глазной больницы на углу улицы Горького и переулка Садовских в 1940 году Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Сейчас в передвинутом здании находится офтальмологический стационар ГКБ им. С. П. Боткина Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Корпус больницы им. С. П. Боткина в Мамоновском переулке Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Следующая фотография 1 / 3 Перемещение здания Глазной больницы на углу улицы Горького и переулка Садовских в 1940 году Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Сейчас в передвинутом здании находится офтальмологический стационар ГКБ им. С. П. Боткина Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Корпус больницы им. С. П. Боткина в Мамоновском переулке Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

В 1941 году было передвинуто еще несколько зданий на улице Горького, в том числе дом, в котором в 1812-м находился штаб Наполеона. Всего до войны благодаря передвижке новый адрес обрели 22 каменных здания и десятки деревянных.

Почти не видать «Известий»

После войны власти на время забыли о передвижке домов, поскольку все силы были брошены на восстановление народного хозяйства. Но технологию стали применять в промышленности. Например, в 1942 году на Чусовском металлургическом заводе (сейчас — Пермский край) впервые переместили горн новой доменной печи массой 157 тонн. А в 1960-м переместили печь весом уже 6,5 тыс. тонн на заводе «Азовсталь» (сейчас — Донецкая народная республика).

Перемещения домов возобновились в 1958 году, когда с линии застройки Комсомольского проспекта в Москве на 63 м в глубь квартала были задвинуты два пятиэтажных здания. В 1967-м благодаря переезду удалось спасти подворье Пафнутьев-Боровского монастыря в Китай-городе. Оно отъехало на 100 м с поворотом на 180 градусов. На его месте возвели новое здание ЦК КПСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Палата Пафнутьев-Боровского монастыря после перемещения в Ипатьевский переулок в 1967 году

Фото: Д. А. Беленькая / архив ИА РАН / Архнадзор Палата Пафнутьев-Боровского монастыря после перемещения в Ипатьевский переулок в 1967 году

Фото: Д. А. Беленькая / архив ИА РАН / Архнадзор

В 1975 году из-за строительства Центра международной торговли специалисты треста переместили из усадьбы Студенец на 22 м в глубь Краснопресненского парка восьмигранный павильон-водокачку («Октагон»).

Наконец, в 1979-м на 33 м в сторону Настасьинского переулка был передвинут Конторский дом Сытина на улице Горького, «загораживавший» здание издательского комплекса «Известий». На его месте появилась площадка перед входом в метро, а сам он присоединился к конференц-залу советской газеты. К тому моменту стоимость перемещения зданий стала сопоставима со строительством новых: если до войны она не превышала 40%, то теперь составляла уже более 80%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Передвижение здания редакции газеты «Труд» (Дом Сытина) по улице Горького в сторону Настасьинского переулка в ходе реконструкции Пушкинской площади в 1979 году Фото: Александр Сенцов / ТАСС В наши дни Конторский дом Сытина находится по адресу Тверская улица, дом 18б Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Следующая фотография 1 / 2 Передвижение здания редакции газеты «Труд» (Дом Сытина) по улице Горького в сторону Настасьинского переулка в ходе реконструкции Пушкинской площади в 1979 году Фото: Александр Сенцов / ТАСС В наши дни Конторский дом Сытина находится по адресу Тверская улица, дом 18б Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

«У входа на станцию метро “Пушкинская” по-прежнему густая толпа зрителей. Обмениваются впечатлениями, слушают старожилов москвичей, которые припоминают, как в тридцатые годы передвигали на улице Горького глазную больницу, театральное здание, дом Моссовета» («Известия», 11 апреля 1979 года).

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»; Иван Водопьянов / Коммерсантъ

40 лет спустя

Последняя крупная передвижка состоялась в 1983 году в ходе реконструкции МХАТа в проезде Художественного театра (сейчас — Камергерский переулок). Здание театра разделили по линии занавеса, сцену отодвинули на 25 м, построили новые стены и смонтировали сценическое оборудование, а затем задвинули обратно на 12 м. В итоге МХАТ фактически остался на месте, но стал длиннее на 13 м в глубь квартала.

Фото: Автор неизвестен / Wikipedia; Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

С тех пор дома в столице не двигали, хотя были примеры переезда других конструкций. Например, в 1999 году Андреевский железнодорожный мост начала XX века, мешавший строительству Третьего транспортного кольца, был отбуксирован баржами примерно на два километра вниз по течению Москвы-реки и превращен в пешеходный (сейчас — Пушкинский мост). Подготовительные работы, в том числе сооружение новых опор, заняли 11 месяцев, а собственно перемещение 22 мая было осуществлено за полтора часа. Это первый случай, когда мост в столице «переехал» целиком, без разборки на части.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Андреевский железнодорожный мост через Москву-реку в 1987 году Фото: Валерий Шустов / РИА Новости Перенос Андреевского моста вниз по течению Москвы-реки в 1999 году Фото: Александр Поляков / РИА Новости Пушкинский (Андреевский) мост соединяет Пушкинскую набережную Нескучного сада с Фрунзенской набережной Фото: Коммерсантъ / Константин Кокошкин / купить фото Следующая фотография 1 / 3 Андреевский железнодорожный мост через Москву-реку в 1987 году Фото: Валерий Шустов / РИА Новости Перенос Андреевского моста вниз по течению Москвы-реки в 1999 году Фото: Александр Поляков / РИА Новости Пушкинский (Андреевский) мост соединяет Пушкинскую набережную Нескучного сада с Фрунзенской набережной Фото: Коммерсантъ / Константин Кокошкин / купить фото

Спустя два года примерно на два километра вверх по течению аналогичным образом был перемещен Краснолужский железнодорожный мост, тоже ставший пешеходным (сейчас — мост Богдана Хмельницкого). А в июле 2020 года была передвинута водонапорная башня конца XIX века, расположенная на Складочной улице возле Савеловского вокзала (на территории бывшего завода «Борец»). Таким образом удалось освободить место под новый жилой комплекс, а сам исторически ценный объект уберечь от сноса. Здание переехало на 100 м за три дня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Перемещение водонапорной башни конца XIX века на улице Складочной в 2020 году Фото: Группа ПИК / mos.ru Башня находилась на территории бывшего компрессорного завода «Борец» Фото: Группа ПИК / mos.ru Место, где стояла башня, освободили под строительство жилого комплекса «Шереметьевский» Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Результат передвижки водонапорной башни Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Следующая фотография 1 / 4 Перемещение водонапорной башни конца XIX века на улице Складочной в 2020 году Фото: Группа ПИК / mos.ru Башня находилась на территории бывшего компрессорного завода «Борец» Фото: Группа ПИК / mos.ru Место, где стояла башня, освободили под строительство жилого комплекса «Шереметьевский» Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Результат передвижки водонапорной башни Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Анастасия Винницкая