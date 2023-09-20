На жительницу Чувашии завели дело из-за причастности к «Гражданам СССР»

Следственный отдел управления ФСБ по Чувашии возбудил против местной жительницы уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации), сообщила «Ъ» пресс-служба УФСБ по Чувашии. В ведомстве не стали раскрывать имени фигурантки, сославшись на тайну идущего расследования.

Следствие считает, что фигурантка в период с июля 2022 по июнь 2023 года, «зная о запрете деятельности и ликвидации межрегиональной общественной организации "Граждане СССР" по решению Самарского областного суда от 17 июня 2022 года, продолжила активное участие в ее деятельности, размещая на личной странице в социальной сети видеозаписи, побуждающие стать сторонниками экстремистской организации».

В ходе обысков на дому у подозреваемой правоохранители обнаружили и изъяли документы, печати, символику, печатную продукцию, подтверждающую причастность фигурантки к «Гражданам СССР» (эта организация пропагандирует отказ от паспортов РФ, ИНН, торгует советским гражданством, считает, что на всей территории страны ее члены могут «безоплатно» потреблять услуги ЖКХ, не выплачивать кредиты и т. д.).

Олег Ерусланов, Чебоксары