Трассу «Скандинавия» временно перекроют 21 сентября

Участок трассы федерального значения А-181 «Скандинавия» будет перекрыт трижды 21 сентября, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«В связи с переустройством линий электропередачи на 115-м километре трассы А-181 в период с 09:30 до 16:00 планируются три полных краткосрочных перекрытия движения продолжительностью не более 30 минут»,— говорится в сообщении.

Ремонтные работы выполняются в рамках реконструкции участков трассы с 100-го по 134-й км выполняет подрядчик – АО «ВАД».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге завершены основные дорожные работы на проспекте Стачек.

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