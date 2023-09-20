Суд оставил под арестом экс-замглавы Магнитогорска по делу о взятке

Челябинский областной суд оставил без изменения продление срока содержания под стражей бывшему заместителю главы Магнитогорска Дмитрию Гаврилову, обвиняемому в получении взятки и мошенничестве. Мера пресечения действует до 29 февраля 2024 года. Об этом сообщают в прокуратуре региона.

Подсудимый в апелляции просил избрать ему более мягкую меру пресечения, в том числе домашний арест, отмечая, что «не намерен скрываться и оказывать давление на свидетелей». Суд оставил жалобу без удовлетворения.

В сентябре 2022 года вице-мэра Магнитогорска задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области. С августа этого года уголовное дело Дмитрия Гаврилова и его соучастника — экс-директора муниципального предприятия «Магнитогорскинвестстрой» Дениса Кравченко, рассматривает Правобережный районный суд Магнитогорска. По версии следствия, в 2021 году на тот момент директор и главный инженер муниципального учреждения «Дорожное специализированное учреждение» получили от руководителя одной из компании взятки на сумму более 15 млн руб. Деньги были переданы за помощь в заключении контрактов на уборку территории Магнитогорска.

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