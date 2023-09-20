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Коммерсантъ FM
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«Сбер» запустит рублевые переводы в Китай

Осенью «Сбер» планирует запустить рублевые переводы в Китай для физических лиц. Об этом журналистам сообщил представитель банка.

«В ближайшее время, осенью, клиентам Сбера станут доступны переводы в адрес физических лиц в Китай в рублях на карты местных банков»,— сказал представитель банка (цитата по ТАСС).

В «Сбере» уточнили, что лимит для одного отправителя составит 300 тыс. руб. в день и 700 тыс. руб. в месяц. Минимальной суммой перевода установили 3,5 тыс. руб. Комиссия составит 1%.

В банке ожидают, что услуга переводов в Китай «будет востребована», так как, по словам представителя «Сбера», эта страна интересна для туристов и деловые связи с ней активно развиваются.

По мнению экспертов, российский рынок валютных переводов, который начал трансформироваться в 2022 году, стал приобретать стабильные очертания: банки развивают трансграничные переводы в дружественные страны и увеличивают охват по этим операциям.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Куда деньги уходят».

Петр Бузлаев

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