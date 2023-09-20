Бывшему первому заместителю главы Тольятти грозят 2 года колонии-поселения

Прокурор запросил на процессе по делу бывшего первого заместителя мэра Тольятти Вадима Ерина назначить подсудимому два года лишения свободы в колонии-поселении. Гособвинитель озвучил свою позицию на прениях в Центральном районном суде города. Вадиму Ерину вменяется в вину превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

В свою очередь адвокаты бывшего чиновника добиваются его полного оправдания. Рассмотрение дела продолжается.

По данным следствия, в 2021 году чиновник оказал содействие местному жителю, который организовал несанкционированную автостоянку в районе ул. Есенина. Обвиняемый подписал письмо об отзыве исполнительного листа и прекращении исполнительного производства по решению суда о ликвидации этой автостоянки, превысив должностные полномочия. В итоге в августе 2021 года отдел судебных приставов окончил исполнительное производство, и решение суда фактически не было исполнено.

Вадим Ерин написал заявление об увольнении по собственному желанию в октябре минувшего года. Этому предшествовали обыски в администрации Тольятти и дома у чиновника. Они прошли в сентябре 2022 года.

Георгий Портнов