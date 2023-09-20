Четырбок сменил Барышникова в составе бюджетной комиссии

В Санкт-Петербурге изменился состав бюджетной комиссии. Из нее вышел депутат Заксобрания от «Единой России» Михаил Барышников. Вместо него в состав включен еще один единоросс Денис Четырбок. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-СПб».

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За исключение господина Барышникова из комиссии проголосовали 33 парламентария, один воздержался, 12 оказались против. Включение господина Четырбока, в свою очередь, поддержали 47 депутатов, вдвое воздержались, против не высказался никто.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что депутата Барышникова, до того занимавшего пост главы бюджетно-финансового комитета ЗакСа, официально назначили представителем парламента при правительстве Санкт-Петербурга. В этой должности его также заменил депутат Четырбок.

Полина Пучкова

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